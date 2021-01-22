شيخ مصطفى: الديمقراطية في العراق لم تكن عاملا لرفاهية الشعب

2021/01/22 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه جعفر شيخ مصطفى النائب الاول لرئيس اقليم كردستان، انتقادات الى طبيعة العملية الديمقراطية السائدة في البلاد.

وانتقد شيخ مصطفى احتدام التنافس المبكر بين الاحزاب والجهات السياسية العراقية بالتزامن مع تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية في البلاد، مضيفا ان الانتخابات في كل البلدان هي محصلة للديمقراطية والحرية، وان التنافس بين الاطراف السياسية للوصول الى السلطة يستند الى تقديم الخدمات، ولكن العملية الانتخابية في العراق لم تكن عاملا لرفاهية الشعب، وذلك بسبب ابتعاد الديمقراطية في العراق عن مفاهيم المواطنة والديمقراطية والاتحادية والتعددية، واعتماد العرقية والطائفية أساسا لها.

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