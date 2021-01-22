سجن الأمومة - منال حميد غانم

2021/01/22 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منال_حميد_غانم ان تكوني اما يعني ان ترتدي اساور غير قابلة للخلع مدى الحياة .



ويستحسن ان تقولي ذلك همسا واذا فكرتي بأن تجهري به ولو لمرة فأنتي جاحدة بالنعمة الربانية، ولست ناقمة على تصنيفهم للأدوار في هذا المجتمع .لغز الامومة كان ومازال يشكل ازمة لدى نسويات العالم فأرجحته بين ان يكون غريزة او ان يكون وظيفة اجتماعية او الجمع بينهما شكل فارقا وانقسمت من اجله النسويات الى مدارس مختلفة.



فاعتبار الامومة غريزة ......





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