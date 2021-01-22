توأمة الفساد والأرهاب في العراق تريق الدماء البريئة - عامر صالح

2021/01/22 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عامر_صالح استيقظت العاصمة العراقية بغداد, وفي منطقة ساحة الطيران وسط العاصمة يوم 21ـ01ـ2021 على وقع تفجير انتحاري أرهابي مزدوج مفاجئ، أيقظ أسوأ كوابيس البلاد التي شهدت هدوءاً نسبياً ومتفرقا لسنوات وجدد المخاوف والهلع والرعب من عودة العنف.



وأعلنت السلطات العراقية سقوط 32 قتيلاً على الأقل وأكثر من 110 جرحى وقد تتزايد اعداد القتلى بفعل الكم الهائل من الجرحى.وأن الطريقة التي تمت بها عملية الهجوم وشرحها ......





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