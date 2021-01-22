بغداد تتحرك لاحتضان “سفارة ملكيّة” من أقصى الوطن العربي.. وتسهيل دخول العراقيين اليها

2021/01/22 | 17:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

طالبت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، المملكة المغربية بتسهيل إجراءات دخول العراقيين إليها، فضلا عن افتتاح سفارة في بغداد.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير الخارجية فؤاد حسين اجتمع مع وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس، وأعرب عن تقديره للعلاقات الثنائيَّة المُتميِّزة بين البلدين، والتي تستند إلى أبعاد سياسيَّة، واقتصاديَّة، وثقافـيَّة، وتاريخيَّة”.

وأكد وزير الخارجية العراقي “رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق حول القضايا المشتركة في المنظمات الدوليّة”.

وطلب الوزير من الجانب المغربي “تسهيل دخول المواطنيين العراقيين إلى المغرب، داعياً إلى إعادة فتح سفارة مملكة المغرب في بغداد”.

من جانبه أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن “خالص تعازيه ومُواساته إلى حكومة وشعب العراق إثر التفجير الذي وقع صباح اليوم في بغداد”، مؤكّداً “تضامن ووقوف بلاده إلى جانب العراق ودعم الحكومة العراقيّة في محاربة الإرهاب”.

من جانبه وجّه الوزير دعوة رسمية إلى نظيره المغربي لزيارة بغداد، بدوره قدّم بوريطة شكره على هذه الدعوة وتطلّعه إلى تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة”، موجهاً “دعوة رسمية إلى الوزير لزيارة المملكة المغربية”.

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