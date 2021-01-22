2021/01/22 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تكن فريسة للأوهام – حسين الصدر -1- يُخيل لِجمهورٍ غفيرٍ مِنْ سُكّان العالم الثالث أنّ ” الغرب ” وصَلَ الى قمة لا تُضاهى من حيث الازدهار العلمي، والتفوق التكنولوجي ، والقدرة على الاختراع والابتكار ، ولن يستعصي عليه الحل أَمامَ اكْبرِ التحديات التي تواجهه أيّاً كانت طبيعتُها وأيّاً كان حجمها … -2- ونحن لا […]

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