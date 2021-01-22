2021/01/22 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا أعلام فوق الراية العراقية – جاسم مراد تكاد لا تشخص الراية العراقية ، بين مجموع الاعلام التي تمثل مجموعات مسلحة واحزاب وكيانات سياسية لاحصر لها ، هذا الاختلاط في السياسات والمواقف ، تمثل نوايا مبيتة لفرض القوة راهناً ومستقبلاً على الراية العراقية التي تمثل وحدة الدولة وجوهرها والتفاف الشعب حولها ، فلما تدخل مدينة […]

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