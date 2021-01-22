2021/01/22 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيرنلي يهز هيبة أنفيلد بفوز صاعق على ليفربول برشلونة تنجو من فخ كورنيا في الوقت الإضافي بكأس الملك { مدريد- وكالات: حقق برشلونة انتصارًا صعبًا بشق الأنفس على كورنيا بنتيجة بهدفين من دون رد ، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وحسم عبوره للدور التالي.وسجل أهداف برشلونة في المباراة عثمان ديمبلي […]

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