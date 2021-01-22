2021/01/22 | 17:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزواج المبكّر..الأسباب والمعالجات – سامي ال كصاد تستقبل محاكم الأحوال الشخصية في العراق يوميا آلاف الحالات من الفتيات اللواتي باء زواجهن بالفشل والنتيجة معروفة لدى الكل وهو الزواج المبكر ، وأن فشل هذه الزيجات تؤدي الى مشاكل نفسية وصحية وأسرية ، ويضاف الى ذلك عدم وجود مراكز تأهيلية لمعالجة مثل تلك الحالات كي تواصل […]

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