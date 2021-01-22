2021/01/22 | 17:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوالد يريد الولد – ابتهال العربي نشر السيد هشام الذهبي قال تغريدة فيها: عندك ثمان بنات ليش بعد تريد تخلف؟ والجواب معروف فتعدد الإنجاب قضية لانجد عنها عزوف، لأن الأفكار المتأخرة مازالت تسيطر على العقول ومازال الناس يتساقطون من سمو المعرفة والثقافة إلى قاع الجهل .الجهل مصيبتنا الأساسية لأننا نحتاج غسل أدمغتنا بالمعرفة ودون […]

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