2021/01/22 | 17:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلاميون وناشطون في ندوة تفاعلية ببغداد بشأن الإنتخابات الدعوة لدور أكبر للمنظمات الدولية وأهمية تحديث البايومترية بغداد – الزمان نظم المركز العراقي الأوروبي للتنمية ومن خلال منصته الحوارية ملتقــــى الحوار الفكــري الندوة الموسومة: (مألات موعد الانتخابات المبكرة بين حتمية الإجراء وامكان التغيير ) عقدت الندوة في بناية المركز في بغداد بحضور عدد من النخب العراقية، […]

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