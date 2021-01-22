2021/01/22 | 17:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادحقق فريق الزوراء فوزه الثالث على التوالي بقيادة المدرب راضي شنيشل،اليوم الجمعة.

وواجه الزوراء ضيفه السماوة على ملعب الشعب الدولي لحساب الاسبوع الخامس عشر من دوري الكرة الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 22.

الفوز منح الزوراء ثلاث نقاط وضعتهم في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

واوقفت الخسارة رصيد السماوة عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يحقق فوزه الثالث على التوالي في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يحقق فوزه الثالث على التوالي في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).