تفجير جديد يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في بابل

2021/01/22 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الجمعة، بتعرض رتل

للتحالف الدولي الى تفجير في محافظة

بابل.

وقال المصدر، بأن عبوة ناسفة انفجرت

مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف

الدولي على طريق بابل السريع دون إصابات

تُذكر.

وهذا ه

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