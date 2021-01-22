2021/01/22 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى جهاز الأمن الوطني في محافظة

ديالى، اليوم الجمعة، القبض على مايسمى

بإداري عام قاطع بغداد وثلاثة من

مساعديه.

وذكر جهاز الأمن الوطني في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، أنه "خلال تكثيف

الجهد الاستخبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني: القبض على إداري عام قاطع بغداد و3 من مساعديه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني: القبض على إداري عام قاطع بغداد و3 من مساعديه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).