بايدن غير مستعجل للعودة للاتفاق الإيراني

2021/01/22 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين أكثر من عشرين أمرا تنفيذيا وقعهم الرئيس الأميركي جوزيف بايدن في الـ48 ساعة الأخيرة منذ دخوله البيت الأبيض، ما من أمر أو مذكرة تعيد واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني وما من رسالة لخامنئي تشبه ما قام به باراك أوباما في 2009.

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