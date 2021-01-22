لليوم الخامس على التوالي.. البرتغال تسجل ارتفاعا غير مسبوق للوفيات بكورونا

2021/01/22 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت السلطات الصحية البرتغالية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 234 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، في زيادة غير مسبوقة لهذا المؤشر الذي يشهد ارتفاعات قياسية لليوم الـ5.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة في البلاد، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بعدوى "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13987 ليصل العدد الإجمالي إلى 609136 حالة.

ورصدت البرتغال في بيانات 20 يناير 14647 إصابة، ما يمثل حصيلة قياسية، وفي 21 يناير 13544.

وذكرت الإدارة أنها رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 234 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 9920 متوفيا.

وتشهد البرتغال بالتالي ارتفاعات غير مسبوقة لمؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الـ5 على التوالي، وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 20 يناير 219 حالة، وفي 21 يناير 221.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه مستشفيات البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، احتواء زيادة حادة في أعداد المرضى بينما تدرس السلطات تشديد القيود العامة لوقف انتشار المرض بعد أن تم فرض الإغلاق العام يوم 14 يناير.

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