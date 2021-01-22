عضو بالامن والدفاع النيابية يوجه دعوة الى الحكومة بعد حادثة الطيران

2021/01/22 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب كاطع الركابي، الجمعة، الحكومة الى الاسراع بكشف ملابسات حادثة الطيران.

وقال الركابي في بيان، ان "لجنة الامن والدفاع تقدم التعازي لذوي شهداء وجرحى العمل الارهابي الذي استهدف المواطنين الابرياء الاعزاء في بغداد".

ودعا "الحكومة العراقية واجهزتها الامنية المعنية بالتحقيق في هذا العمل الاجرامي الى الاسراع في كشف ملابساته وفضح الجهات التي تقف خلفه دونما تأخير بغية اطلاع الشعب العراقي الغيور على المتربصين بأمنه واستقرارهةط

واعتبر الركابي "أي تهاون في هذا الأمر بأنه يمثل تساهلاً حيال الارهابيين ومن يقفون خلفهم و بالتالي دفعهم الى القيام باعمال ارهابية مماثلة - وربما بصورة اكثر بشاعة و دموية- في القابل من الايام".

وتابع، "نود التأكيد على اجهزتنا الامنية كافة بضرورة القيام بدورهم الوطني الحريص من خلال اليقظة والحذر ومتابعة الجناة".

وقال: إن "مثل هذه الافعال الارهابية التي تستهدف العراق واهله لاتعدو كونها محاولات لانتاج الدواليب الدموية السابقة التي راح ضحيتها اعداد كبيرة من اخواننا واخواتنا العراقيين الابرياء من اجل تحقيق الاهداف المسمومة والرامية الى زعزعة الامن والاستقرار في العراق والحيلولة دون ازدهاره وتحقيق حياة حرة كريمة لأهله الصابرين".

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