متظاهرون شمالي الموصل يطالبون بتوفير الخدمات لمناطقهم

2021/01/22 | 18:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/تظاهر العشرات من سكان مناطق شمالي الموصل احتجاجا على سوء الخدمات البلدية في مناطقهم.وقال مراسل نينا ان العشرات من سكان مناطق الكبة وشريخان شمالي الموصل تظاهروا اليوم للمطالبة بتحسين الخدمات لمناطقهم./انتهى

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