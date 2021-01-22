البجاري تؤكد ضرورة كشف ومتابعة سبب امتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ احكام الاعدام بالقتلة والمجرمين

2021/01/22 | 18:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أعلنت الأمين العام لحركة بلادي الوطنية النائب زهرة البجاري " عن وجود 10 الاف ارهابي محكوم بالاعدام في السجون العراقية تمتنع الحكومة ورئيس الجمهورية عن تنفيذ الأحكام بهم منذ سنوات مبينة ان ذلك سبب مهم ورئيسي لاستمرار الإرهاب .واكدت البجاري في بيان " ضرورة كشف ومتابعة سبب امتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ القانون والقيام بمسؤولياته بتوقيع تنفيذ أحكام الإعدام بالقتلة والمجرمين من الإرهابيين الذين وصلت أعدادهم إلى ما يقارب 10 لاف إرهابي محكوم بالإعدام ومصادق عليه من المحاكم المختصة ولم ينفذ بهم الحكم منذ سنوات .ونوهت البچاري الى أن هؤلاء القتلة والإرهابيين يتمتعون بخدمات متميزة وتصرف الدولة عليهم مبالغ طائلة كخدمات في السجون إضافة إلى تجمعهم في مكان واحد وإعادة تنظيماتهم وخلاياهم النائمة لتنفيذ عمليات قتل وسفك الدماء وتخريب وتهديد الأمن والاستقرار " بالإضافة الى زرع الاطمئنان لديهم بعدم تنفيذ عقوبات الاعدام بحقهم مما يشجع الآخرين على الاستمرار بالأعمال الاجرامية .واضافت " ان ما كشفته العمليات الإرهابية وعودة نشاطها يشير إلى ضعف الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلد وتهاون واضح بالإجراءات الأمنية .واشارت الى ان تأخير الحكومة ورئيس الجمهورية بتنفيذ القانون ليس له مبرر سوى التخاذل والاستهانة بدماء الأبرياء.ودعت البجاري" الجهات المعنية إلى تطبيق القصاص العادل بتنفيذ أحكام الإعدام بالقتلة الإرهابيين الموجودين في السجون ، ثأراً لتلك الدماء الزكية التي سالت يوم امس مواساةً لعوائل الشهداء والجرحى وحفاظا على السلم والاستقرار الأمني في العراق ./ انتهى

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