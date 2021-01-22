تفجير جديد بعبوة ناسفة يستهدف رتلاً للتحالف الامريكي جنوب بغداد

2021/01/22 | 18:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، اليوم الجمعة، باستهداف رتل لدعم التحالف الامريكي بعبوة ناسفة على طريق بابل السريع جنوب العاصمة بغداد....

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