2021/01/22 | 18:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عدنان الكناني الخبير الأمني من العاصمة العراقية بغداد، ان الحادث الارهابي الذي وقع أمس الخميس، وقع في منطقة كانت الخطة الأمنية فيها ضعيفة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير أمني: الحادث الإرهابي وقع في منطقة كانت الخطة الأمنية فيها ضعيفة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير أمني: الحادث الإرهابي وقع في منطقة كانت الخطة الأمنية فيها ضعيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).