لاعب غولف يشبه ترمب ضمن تغريدة لخامنئي تتحدث عن الانتقام من قتلة سليماني

2021/01/22 | 18:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد المرشد الإيراني علي خامنئي، تهديداته بالانتقام من المتورطين بقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني.

التهديد الأخير الذي أطلقه المرشد الإيراني جاء مختلفا هذه المرة، وذلك من خلال نشره تغريدة على تويتر، تضمنت صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مرفقا معها تهديدا سابقا له أطلقه الشهر الماضي، وتحدث فيه عن الثأر الحتمي، ومعاقبة الذين أمروا بقتل سليماني إضافة الى المنفذين، في حين أبدى مراقبون استغرابهم من عدم اتخاذ موقع تويتر أي اجراء بشأن تغريدة خامنئي، على الرغم مما تضمنته من تهديد بالقتل.

جانم فدای رضا شاه👑💙 pic.twitter.com/I3ZgYBDAh5

— Babak (@Babak81340004) January 21, 2021

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