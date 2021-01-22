محرك غوغل يضع شارة الحداد على ضحايا تفجيري ساحة الطيران

2021/01/22 | 18:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام محرك غوغل بوضع شارة سوداء تضامنا مع ضحايا التفجيرين الانتحاريين في ساحة الطيران وسط بغداد.

ووضع غوغل شارة سوداء أسفل مربع البحث وكتب عليها “لذكرى ضحايا الاعتداءات في بغداد.

وفي وقت سابق من يوم أمس، فجر انتحاريان يرتديان احزمة ناسفة نفسيهما في منطقة ساحة الطيران المكتظة بالمواطنين وسط بغداد، ما أسفر عن استشهاد أثنين وثلاثين شخصا واصابة مئة وعشرة جرحى اخرين، بحسب وزارة الصحة العراقية.

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