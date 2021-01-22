مدن الملح ،،التيه،، لعبد الرحمن منيف : تحليل - حاتم بن رجيبة

2021/01/22 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_بن_رجيبة يقول الكاتب أن محاور مدن الملح الأساسية هما النفط والصحراء.



لكنه يقول أيضا أنه يثق في ذكاء القارئ ليفهم معاني الرواية وحده دون دليل وموجه.حسب رأيي فلا للنفط ولا للصحراء بقيمة كبيرة للرسائل والقيم الأخلاقية التي وردت في الرواية.



فهما الديكور والواجهة بينما الجوهر يمس جميع البشر في كل الأصقاع.تدور أحداث الجزء الأول من الخماسية: التيه في واحة وادي العيون ثم في مدينة حران بالأساس.



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