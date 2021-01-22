مدخل إلى عصر الرعب: البرج الحادي عشر - دلور ميقري

2021/01/22 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 1الأيام الأخيرة من ذلك الصيف، الشاهد على حلول الطاعون في الشام، كانت على الوتيرة نفسها من الحر؛ وكأنما لتساعد في تفشي الوباء.



برغم خطر العدوى، كنتُ قد بادرتُ إلى دفن صديقي برو في حديقة داره.



هكذا تجاورَ مع الطواشي القاتل، الذي قُتل بدَوره على يديه.



عندما عدتُ للمنزل، وأعلمتُ خادمي بما حلّ بالرجل، فإنه هتفَ مرتاعاً: " رباه، كيفَ فعلتَ ذلك دونَ أن تحسب حساباً لحياتك؟ ".



بقيَ في اليوميين التاليين ......





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