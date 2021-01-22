العلم والمال و -كورونا-.. و حكمة أمير الشعراء..! - محمد عبد الشفيع عيسى

2021/01/22 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_الشفيع_عيسى يُذْكر أن "أحمد شوقى" ( الملقّب بأمير الشعراء و المتوفّى عام 1932) تمّت مبايعته من الشعراء العرب من أقطارهم المتعددة، وفق قول حافظ ابراهيم مخاطباً له يوم الاحتفال بذلك فى القاهرة : أميرَ القوافى قد أتيتُ مبايِعاً ..



و هذي وفود الشّرق قد بايعت معي وفي خضمّ الخلاف والاختلاف حول مكانة أحمد شوقى فى حركة الشعر العربى الحديث، اعتُبِر من قبل النقاذ إلى حد كبير، ممثلاً للمدرسة التقليدية أ ......





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