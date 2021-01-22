العراق: أكبر هجوم انتحاري منذ 3 سنوات.. تفجير بغداد يطيح بقادة أمنيين

2021/01/22 | 18:14 - المصدر: فرانس 24

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تستضيف وداد عطاف في هذه الحلقة من برنامج "ضيف اليوم" الأستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني المختص بشؤون الإرهاب والجماعات المتطرفة. للحديث عن الهجومين الأخيرين الذين وقعا في العراق وتبناهما تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف.

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