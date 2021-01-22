2021/01/22 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهالي بغداد يخشون موجة إعتداءات جديدة مواطنون يبحثون عن أقربائهم في المستشفيات بعد تفجيري الطيران { بغداد، (أ ف ب) – تنقل أفراد عائلات الضحايا مفجوعين في أروقة أحد مستشفيات بغداد من سرير إلى آخر في محاولة للتعرف على أحبائهم الذين أصيبوا في الاعتداء الذي حصد أكبر عدد من القتلى منذ ثلاث سنوات في العاصمة.[…]

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