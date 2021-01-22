2021/01/22 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة توجّه القطعات الأمنية بتسهيل عودة النازحين بغداد – الزمان وجهت قيادة العمليات المشتركة القطعات الامنية في قضاء طوز خرماتو بتسهيل عودة النازحين والمهجرين الى مناطق سكناهم بهدف الحفاظ على السلم المجتمعي.وشدد نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير الشمري في تصريح امس على (اهمية التنسيق العالي بين القوات الامنية والمواطنين للمحافظة على […]

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