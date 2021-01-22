2021/01/22 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ثالث أكبر دولة بتصدير الخام إلى الصين بعد السعودية وروسيا بغداد – الزمان اظهرت بيانات رسمية بان العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأكبر دولة مصدرة للخام الى الصين بعد السعودية وروسيا خلال العام الماضي 2020.فيما اعلنت وزارة النفط عن تحقيق اكثر من 4 مليارات دولار من الصادرات النفطية خلال الشهر الماضي .وقالت الوزارة […]

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