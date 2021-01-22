2021/01/22 | 18:19 - المصدر: عين العراق
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أصيب ثلاثة مدنيين، بالقصف التركي الذي استهدف ناحية جمانكي في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 مدنيين بالقصف التركي لقضاء العمادية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الجمعة 22 يناير 2021 | 06:17 مساءً
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اصابة 3 مدنيين بالقصف التركي لقضاء العمادية
أصيب ثلاثة مدنيين، بالقصف التركي الذي استهدف ناحية جمانكي في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك .
وقال مدير ناحية جمانكي آلند أمير ان "القصف الجوي التركي استهدف أطراف قرية (كري) التابعة لناحية جمانكي في قضاء العمادية و"أسفر عن إصابة 3 مواطنين مدنيين بجروح خفيفة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 مدنيين بالقصف التركي لقضاء العمادية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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