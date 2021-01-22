2021/01/22 | 18:19 - المصدر: عين العراق

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الجمعة 22 يناير 2021 | 06:17 مساءً

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اصابة 3 مدنيين بالقصف التركي لقضاء العمادية

أصيب ثلاثة مدنيين، بالقصف التركي الذي استهدف ناحية جمانكي في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك .



وقال مدير ناحية جمانكي آلند أمير ان "القصف الجوي التركي استهدف أطراف قرية (كري) التابعة لناحية جمانكي في قضاء العمادية و"أسفر عن إصابة 3 مواطنين مدنيين بجروح خفيفة".

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