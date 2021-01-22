مبيعات المنازل الأمريكية القائمة خلال 2020 ترتفع لأعلى مستوى بـ14عاماً

2021/01/22 | 18:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول، كما سجلت المبيعات أعلى مستوى منذ 2006 في العام الماضي بأكمله.

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