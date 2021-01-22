النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى في شهرين

2021/01/22 | 18:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في شهرين، رغم استمرار تداعيات الوباء.

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