الصحة تكشف عن تفاصيل تواصلها مع الشركات المنتجة للقاح كورونا

2021/01/22 | 18:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة ،عن تفاصيل تواصلها مع الشركات المنتجة للقاح كورونا.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي لوكالة الانباء العراقية (واع)،إن" الوزارة بدأت منذ أسابيع بالتواصل مع تلك الشركات المنتجة للقاح كورونا، مبينا ان" هنالك ضغطا عالميا على اللقاحات من ناحية الطلب".

واضاف ان" الشركات كانت تنتظر العراق لإقرار اللقاح، وتم إقراره مؤخرا في البلاد"، لافتا الى ان" الصحة تتواصل الآن مع الشركات عن طريق منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح بأسرع وقت ممكن ".

وتابع انه" من المؤمل دخول اللقاح الى العراق بالربع الاول من العام الجاري عازيا ذلك الى كثرة الطلبات على اللقاح ".

ولفت الى أن" لقاح فايزر هو المعلن في الأسوق العالمية الآن، والذي حددت سعره منظمة اليونسيف في موقعها بـ 20 دولارا، لافتا الى ان" العراق تفاوض مع الشركة المنتجة وسيكون التعاقد بأقل من ٢٠ دولارا".

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