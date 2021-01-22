الاسدي يدعو الكاظمي الى اعادة النظر بقراراته الاخيرة

2021/01/22 | 18:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت لجنة الامن والدفاع النيابية، الجمعة، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اعادة النظر بقراراته الاخيرة وقال عضو اللجنة عدنان الاسدي، في بيان، ان” اقالة ابو علي البصري وكذالك ابعاده عن ادارة خلية الصقور التي استطاعت ان تخترق الشبكات الارهابية وتحمي اهالي بغداد لفترة طويلة وفي هذا الوقت بالذات هو تفريط بطاقة استخباراتية […]

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