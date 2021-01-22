2021/01/22 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تفاصيل تواصلها مع الشركات المنتجة للقاح كورونا.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن"الوزارة بدأت منذ أسابيع بالتواصل مع تلك الشركات المنتجة للقاح كورونا"، مبينا ان" هنالك ضغطا عالميا على اللقاحات من ناحية الطلب".

وأضاف أن"الشركات كانت تنتظر العراق لإقرار اللقاح، وتم إقراره مؤخرا في البلاد"، لافتا الى أن "الصحة تتواصل الآن مع الشركات عن طريق منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح بأسرع وقت ممكن".

وتابع، أنه "من المؤمل دخول اللقاح الى العراق بالربع الاول من العام الجاري عازيا ذلك الى كثرة الطلبات على اللقاح".

ولفت الى أن "لقاح فايزر هو المعلن في الأسوق العالمية الآن، والذي حددت سعره منظمة اليونسيف في موقعها بـ 20 دولارا"، لافتا الى أن "العراق تفاوض مع الشركة المنتجة وسيكون التعاقد بأقل من 20 دولارا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف عن سعر لقاح كورونا الذي سيصل مطلع الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف عن سعر لقاح كورونا الذي سيصل مطلع الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).