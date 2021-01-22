“تويتر” يعلق حساب خامنئي

2021/01/22 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علّق موقع “تويتر” اليوم الجمعة حساب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وكان حساب خامنئي نشر اليوم الجمعة صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

وحذف موقع “تويتر” في وقت سابق تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها، وربما تهدف إلى “تلويث دول أخرى”.

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