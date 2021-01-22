2021/01/22 | 18:30 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "استرخاء وقصور".. كيف ولماذا تم محو الأدلة من مسرح جريمة ساحة الطيران؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/22 | 18:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("استرخاء وقصور".. كيف ولماذا تم محو الأدلة من مسرح جريمة ساحة الطيران؟) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("استرخاء وقصور".. كيف ولماذا تم محو الأدلة من مسرح جريمة ساحة الطيران؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).