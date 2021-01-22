بعد صورة التهديد لترامب.. تويتر يحظر خامنئي

2021/01/22 | 18:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في التغريدة التي نشرت قبيل منتصف ليل الخميس الجمعة على حساب "خامنئي سايت" وهو الموقع الإلكتروني الخاص بخامنئي، وكتبت باللغة الفارسية "لا مفر من الثأر.قاتل سليماني ومن أمر بقتله سينالان الانتقام".

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