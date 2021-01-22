أتفاق نيابي على تخفيض النفقات بموازنة 2021- عاجل

2021/01/22 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، شيروان ميرزا، الجمعة، 22 كانون الثاني، 2021، عن أتفاق لجنته على تخفيض النفقات في قانون الموازنة لعام 2021.

وقال ميرزا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاولوية ستكون للنفقات الضرورية، وهي رواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين والبطاقة التموينية والنفقات الحاكمة وكذلك توفير المستلزمات المطلوبة لمواجهة جائحة كورونا".

واضاف أن "مشروع الموازنة جاء بنفقات تشغيلية عالية جدا بحدود 164 تريليون دينار عراقي، لذا فإن اللجنة المالية اتفقت بالاجماع على ضغط تلك النفقات"

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، أكد الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، أن مجلس النواب سيمضي في تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، دون إعادته إلى الحكومة.

وقال حمه في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "إعادة مشروع الموازنة إلى الحكومة نتيجة الارقام المالية الكبيرة التي تضمنها المشروع سيدخل البلاد في متاهة حقيقية في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة".

وأضاف أن "اللجنة المالية لا تزال مستمرة في دراسة الارقام التي تضمنتها الموازنة وإجراء التعديلات اللازمة وفق الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب"، مؤكدا أن "البرلمان سيمضي في تمرير مشروع القانون بعد التعديل".

وبين أن "المالية النيابية تعمل حاليا على دراسة ملاحظات ومداخلات النواب من أجل تضمينها في موازنة 2021 ومن ثم عرضه على القانون للتصويت".

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