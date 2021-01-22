دائرة البيئة في المثنى تتهم دائرة خدمية بتلوث مياه الانهر

2021/01/22 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

اعلنت دائرة البيئة في محافظة المثنى، الجمعة، عن وجود اكثر من 17 مجرى لمياه الصرف الصحي تصب في انهر المحافظة ، فيما اتهمت دائرة المجاري بالقيام بهذا.

وقال مدير بيئة المثنى يوسف الغانمي لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق الرصد في دائرتنا سجلت وجود اكثر من 17 مجرى لمياه المجاري والصرف الصحي اصل في انهر المثنى".

واضاف ان "دائرتنا سجلت هذه المخالفات ووجهت انذارات وفرضت غرامات على دائرة المجاري المتهمة بهذا العمل"، موضحا ان "هذه المصبات ادت لحدوث تلوث في مياه الانهر وخصوصا وان مشروع معالجة المياه الثقيلة لايعمل بطاقة كاملة في المحافظة".

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