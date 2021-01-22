كيف ولماذا تم محو الأدلة من مسرح جريمة ساحة الطيران؟

2021/01/22 | 18:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ شكل اعتداء ساحة الطيران ضربة موجعة للعراق، وهدد بحبوحة الأمن التي تسود في بغداد، حيث صرخ الإرهاب مجددا ليقول “أنا موجود”، الأمر الذي فتح جراح سنوات العنف واحيا المخاوف من عودة دوامة التفجيرات التي تستهدف الحياة العامة وتحصد الأبرياء دون تردد.“داعش” سرعان ما تبنى الاعتداء الدامي، الذي أسفر عن 32 شهيدا و110 مصابين، […]

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