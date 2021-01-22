اكتشاف “غريب” في اليمن يتعلق بملك يعود لأكثر من 2500 عام.. ينافس الحضارة المصرية (صورة)

2021/01/22 | 18:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تمكن مواطنون في محافظة إب وسط اليمن الى اكتشاف اثري هام , يكشف عن جوانب مهمة من الحضارة اليمنية القديمة التي تبرز كمنافسة للحضارة المصرية في التحنيط .

وقالت مصادر محلية ان مواطنين في مديرية السياني عثروا على مومياء محنطة وقاموا بإبلاغ مكتب هيئة الاثار .

وأضافت المصادر ان مكتب هيئة الاثار ارسل فريقا وتبين المعلومات الأولية ان المومياء تعود إلى العصر الحميري ويعود إلى أكثر من 2500 عام تقريبا .

وأضافت المصادر ان فريق اثري سيبدأ الدراسات حول المومياء التي يعتقد أنها لملك حميري .

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