المغرب من عبد الكريم إلى سعيدة الأجزاء 6 و 7 و 8 - الطاهر المعز

2021/01/22 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تتناول الأجزاء 6 و 7 و 8 من هذه الدّراسة تبعية الإقتصاد المغربي، وهشاشته الهيكلية، وارتفاع حجم الدّيْن العام، بالتوازي مع زيادة الفقر والبؤس في صفوف المواطنين6الدّيون، بوّابة الإستعمار الجديد:عندما يوافق صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو الدّئنون الآخرون على قرض، فإن الدّائنَ يتحكم في السياسة الإقتصادية للدولة المُقْتَرِضَة، ويفرض عليها برنامجًا اقتصاديًّا، ومن يتحكّم بالإقتصا ......





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