عضو بالديمقراطي الكردستاني يعلق على تلويح أردوغان بالتدخل العسكري في سنجار

2021/01/22 | 18:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، عددا من الجهات مسؤولية التدخلات التركية، وتهديدات انقرة بالتدخل عسكريا في مناطق بكردستان العراق.

وقال سلام في أول تعليق كردي على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التي المح فيها الى تدخل بلاده عسكريا في قضاء سنجار، أكد ان مسؤولية الحفاظ على سيادة البلاد تقع وفقا للدستور على عاتق الحكومة العراقية، مضيفا ان عدم تطبيق اتفاق سنجار المبرم بين حكومتي بغداد واربيل ، نتيجة معارضة بعض فصائل الحشد الشعبي وجهات سياسية، واستمرار وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة، يعطيان انقرة الذريعة للتلويح بالتدخل لحل المسألة من خلال التدخل العسكري.

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