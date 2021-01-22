6 مناطق تتسبب بقفزة إصابات كورونا في منطقة الكرخ ببغداد

2021/01/22 | 18:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عرق: بغداد

سجلت دائرة صحة الكرخ، اصابات مرتفعة قياسا بما يتم تسجيله في جانب الرصافة الذي لم يتجاوز الـ50 اصابة لليوم الجمعة.

وبحسب الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ فانه تم تسجيل 178 اصابة موزعة على 36 منطقة، من بينها 98 اصابة في 6 مناطق فقط، وهما الدورة بالمركز الاول وابو غريب والاعلام والمنصور وحي العامل والكاظمية:

عدد الاصابات 178 موزعة كالآتي:

أبو دشير —————2

أبو غريب ————–18

الإسكان—————-3

الاعلام—————- 15

البياع——————2

التاجي—————–1

الحرية—————–1

الدورة —————-28

السيدية—————-5

الشالجية —————2

الصالحية—————1

الطارمية—————-4

الطوبجي —————2

العامرية—————-8

العطيفية—————-1

العلاوي—————–1

الغزالية—————–4

القادسية—————-1

الكاظمية —————11

اللطيفية—————-2

المحمودية————–8

المنصور—————-13

النصر والسلام———–1

اليرموك—————-5

حي التراث————– 1

حي الجامعة————-1

حي الجهاد————–9

حي الخضراء————-1

حي العامل ————-13

حي العدل —————1

شارع حيفا ————–2

صدر اليوسفية———– 1

ناحية الرشيد————2

سكنة جانب الرصافة——6

محافظة ديالى ———–1

محافظة ذي قار ———-1

الشفاء:

282

الوفيات:

2

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