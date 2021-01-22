الزوراء يتخطى حاجز السماوة بصعوبة

2021/01/22 | 19:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حقق فريق الزوراء ، اليوم الجمعة، فوزاً مهما على فريق السماوة بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لدوري الكرة الممتاز في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشعب الدولي.

وسجل هدف الزوراء الوحيد اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وأرتقى فريق الزوراء للمركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة وبفارق الاهداف عن فريق الشرطة الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

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