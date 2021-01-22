طقس العراق: أجواء دافئة تعقب موجة قطبية ودرجات حرارة صفرية

2021/01/22 | 19:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يشهد طقس العراق أجواءً باردة مصحوبة برياح شمالية الى شمالية غربية، لتتحول إلى اجواء أكثر دفئا خلال منتصف الاسبوع القادم، مع إمكانية هطول أمطار في المناطق الشمالية.

وقال الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة، تابعها "ناس"، (22 كانون الثاني 2021)، إن "مرتفعا جويا سيؤثر على البلاد، مسببا أجواء باردة مستقرة في عموم البلاد"، مبينا أنه"لا توجد أمطار ليوم غد السبت والأحد والاثنين والثلاثاء".

وأضاف العلي أن "درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى خلال يوم غد السبت"، ستكون كما يلي:

المحافظة العظمى الصغرى

بغداد 14 ⬆️ ⬇️ 2

الموصل 11 ⬆️ ⬇️ 2 تحت الصفر

البصرة 16 ⬆️ ⬇️ 3

الناصرية 15 ⬆️ ⬇️ 3

كربلاء 14 ⬆️ ⬇️ 3

تكريت 13 ⬆️ ⬇️ صفر

السليمانية 8 ⬆️ ⬇️ 6 تحت الصفر

العمارة 15 ⬆️ ⬇️ 3

الرمادي 13 ⬆️ ⬇️ 2

كركوك 13⬆️ ⬇️ صفر

النجف 14⬆️ ⬇️ 3

السماوة 15 ⬆️ ⬇️ 3

دهوك 9 ⬆️ ⬇️ 3 تحت الصفر

الديوانية 15⬆️ ⬇️ 3

أربيل 11⬆️ ⬇️ 2 تحت الصفر

الكوت 14 ⬆️ ⬇️ 3

الحلة 14⬆️ ⬇️ 3

بعقوبة 14 ⬆️ ⬇️ صفر

الرطبة 9 ⬆️ ⬇️ 3 تحت الصفر

السلمانية 12 ⬆️ ⬆️ صفر

وأوضح أن "هذه الدرجات تختلف عن الحرارة التي يشعر بها جسم الإنسان، حيث يشعر الإنسان بحرارة اقل كلما زادت سرعة الرياح".

وأشار الى أن "الرياح خلال نهار غد السبت شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة لاتتجاوز سرعتها 20 كم في الساعة، في المنطقتين الوسطى والجنوبية وخفيفة إلى متقلبة الاتجاه في المنطقة الشمالية، وخفيفة إلى متقلبة الاتجاه في المنطقة الغربية".

وتوقع العلي أن "ترتفع الحرارة العظمى يوم الأحد بمقدار درجة إلى درجتين وكذلك يوم الاثنين"، مبينا أن "الأجواء باردة تضعف تدريجيا خلال اليومين القادمين، لتنتهي الأحد والاثنين".

وقال إن "موجة دافئة وارتفاع سريع بدرجات الحرارة ستبدأ منتصف الاسبوع المقبل"، لتصل درجات الحرارة يوم الأربعاء والخميس القادم إلى التالي:

المنطقة الشمالية...



17 إلى 22

المنطقة الوسطى.. 23 إلى 26

المنطقة الجنوبية..



27 إلى 28

المنطقة الغربية..



20 إلى 23

ولفت العلي الى أن "منخفضت جويت سيؤثر على المناطق الشمالية نهاية الأسبوع القادم، حاملا معه امطار ما بين المتوسطة والغزيرة،"، فيما بين أن "الاجواء في مناطق الوسط والجنوب من الممكن أن تتحسن الأمور لها بالأخص اجزائها الشرقية".

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