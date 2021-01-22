2021/01/22 | 19:05 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة، عن خطة لتقليل الزحامات في شوارع العاصمة بغداد.

وقالت المرور العامة وفقاً للوكالة الرسمية وتابعتها 7sky، إن “هناك خطة لتقليل الزحامات في شوارع العاصمة، تتضمن تفاوت أوقات الدوام في الوزارات والجامعات”.

وأضافت أن “الخطة تتضمن أيضاً توفير باصات لنقل الموظفين”، مؤكدة “طبع جميع اللوحات المرورية وإعطاؤها إلى المواطنين”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تعلن عن خطة لتقليل الزحامات في شوارع بغداد 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تعلن عن خطة لتقليل الزحامات في شوارع بغداد) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تعلن عن خطة لتقليل الزحامات في شوارع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).