بكين تبدأ إجراء فحوصات واسعة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا

2021/01/22 | 19:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]بدأت بكين إجراء فحوصات واسعة النطاق للكشف عن فيروس كورونا في بعض المناطق اليوم الجمعة، فيما تفحص شنغهاي الأطقم الطبية في كافة المستشفيات، حيث تواجه الصين أسوأ تفش للفيروس منذ مارس.

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