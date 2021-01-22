2021/01/22 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس الشيوخ الاميركي يصوت على لويد أوستن وزيرا للدفاع

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